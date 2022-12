Jak przyspieszyć metabolizm i szybciej schudnąć? Te produkty pomagają w spalaniu kalorii i tkanki tłuszczowej. Wiele z nich masz w domu Anna Rokicka-Żuk

Metabolizm można przyspieszyć, by spalać więcej kalorii i tłuszczu. Jak to zrobić? Polecamy najlepsze składniki i produkty o działaniu potwierdzonym naukowo. Zobacz, co jeść, by schudnąć szybciej i więcej!