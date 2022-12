Jak przygotować się do świąt? Zobacz, jak zaplanować porządki, żeby zdążyć na czas. Święta Bożego Narodzenie – harmonogram przygotowań Małgorzata Czuba-Skarzyńska

Boże Narodzenie to dla wielu z nas najważniejsze święta w roku. To magiczny czas spotkań rodziną i przyjaciółmi przy dźwiękach kolęd i mieniącej się kolorami choince. W święta obdarowujemy się nawzajem gwiazdkowymi prezentami i zapraszamy gości do świątecznego stołu. Jak zaplanować przygotowania do Bożego Narodzenia, żeby zdążyć ze wszystkim na czas? Zajrzyj do naszego świątecznego harmonogramu i zobacz, jak rozplanować przedświąteczne zadania. Teraz nie zapomnisz o prezentach, życzeniach, dekoracjach, zakupach i zaproszeniu gości.