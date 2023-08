Jak przewieźć deskę windsurfingową lub kajak? Ekspert wyjaśnia Mariusz Michalak

Posiadacze dużych samochodów (kombi, SUV) po złożeniu foteli mogą włożyć deskę windsurfingową do środka, ale wtedy nie będzie już miejsca dla pasażerów. Renault

Sprzęt pływający jest szczególnie trudny do przewożenia. Najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest umieszczenie go na dachu i odpowiednie przymocowanie do belek mocujących. Trenerzy Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault radzą, jak zrobić to bezpiecznie i na co uważać podczas jazdy.