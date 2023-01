Jak pozbyć się moli spożywczych? Włóż to do szafek, a nie pożałujesz. Najlepsze babcine sposoby na mole w kuchni

Skąd biorą się w kuchni mole spożywcze?

Najczęściej mole spożywcze przynosimy do domu prosto ze sklepu wraz z zakupami. Larwy tych szkodników lubią się gnieździć m.in. w kaszy, ryżu, herbacie, suszonych owocach, czekoladzie, przyprawach czy makaronie. Często nie mamy możliwości wypatrzyć ich w sklepie, bo opakowania produktów spożywczych z reguły nie są niestety transparentne. Ci nieproszeni lokatorzy mogą też przedostawać się do mieszkania od sąsiadów poprzez kratki wentylacyjne, drzwi wejściowe i okna. Mole spożywcze preferują suche, ciepłe, ciemne i ciasne zakamarki, w których mają dostęp do żywności. Bez problemu potrafią przegryźć zarówno kartonowe, jak i foliowe opakowania.

Jeśli zauważymy np. w kaszy, torebce z przyprawą, czy rogu kuchennej szafki coś, co trochę przypomina lepką pajęczynkę i szarą watę, to prawdopodobnie oznacza, że masz w kuchni problem z molami spożywczymi.