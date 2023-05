Jak pozbyć się komarów? Oto skuteczne domowe sposoby. Nie musisz używać gotowych preparatów!

Sposoby na komary. Nadchodzi lato, a wraz z nim niepożądani goście w naszych domach i ogrodach - komary. Ich ugryzienia potrafią spowodować nieprzyjemne swędzenie i opuchliznę. Jak się ich pozbyć z naszego otoczenia? Niekoniecznie musisz pryskać wszystko specjalnym preparatem. Są na to inne, domowe sposoby!

Dlaczego ukąszenie komara tak swędzi?

Na wstępie warto zaznaczyć, że nie wszystkie komary "gryzą". Robią to tylko... samice. Potrzebują one krwi, by wytworzyć jaja. Samcom wystarcza nektar kwiatów. Dorosłe komary mają aparat gębowy kłująco-ssący. Samica po przyłożeniu kłujki do ciała puszcza w ruch szczęki z haczykami. Ruchy szczęk w górę i w dół powodują przecięcie skóry, następnie do rany zostaje wstrzyknięta kropelka śliny, która ma zapobiec krzepnięciu krwi. Samica odlatuje dopiero wtedy, gdy wypełni wole krwią ofiary. Ślina samicy zawiera substancję chemiczną, podrażniającą skórę, może także dochodzić do reakcji alergicznej. Dlatego po ukłuciu skóra czerwienieje, puchnie i swędzi. CZYTAJ TEŻ: Posadź rośliny miododajne. Ciesz się kwiatami i lepszymi plonami. Polecamy piękne kwiaty, które ozdobią ogród i nakarmią pszczoły

Sposoby na pozbycie się komarów

Ugryzienie komara to nic przyjemnego, zatem warto znać sposoby, które pomogą się przed nimi ochronić. W sklepach można kupić wiele gotowych preparatów, które mają za zadanie odstraszać te zwierzęta. Jednak możemy również wykorzystać to, co akurat mamy pod ręką, by stworzyć domowe i ekologiczne środki na komary.

Te rośliny odstraszą komary

Istnieją rośliny, które zniechęcają komary do lądowania nieopodal nich. Zwierzęta te są bardzo wrażliwe na zapachy. Jeśli więc postawisz doniczki z tymi roślinami u siebie na balkonie, komary nie będą się zbliżać do Twojego domu. Jakich roślin nie lubią komary?

komarzyca,

geranium,

mięta,

koper włoski,

lawenda,

kocimiętka,

rozmaryn,

bazylia.

Liście pomidorów, cebula i czosnek

Jeśli nie przeszkadza Ci zapach cebuli i czosnku, wystarczy, że pokroisz je w plasterki i położysz na talerzyku, a komary nie będą się zbliżać. Niektórzy zalecają też położenie na parapecie liści pomidorów, które mają odstraszyć intruzów.

Palona kawa odstraszy komary

Te owady nie lubią także zapachu palonej kawy! Na folię aluminiową wysyp trochę mielonej kawy, a następnie ją podpal. Tę metodę rekomendujemy wykorzystywać na przykład w ogrodzie, bo zapach palonej kawy w zamkniętym pomieszczeniu może być dość intensywny, a nawet duszący.

Olejki eteryczne na komary

Ponieważ, jak już wyżej wspomnieliśmy, komary są bardzo wrażliwe na zapachy, w ich odstraszaniu sprawdzą się także olejki eteryczne. Naturalne olejki na komary to między innymi:

olejek waniliowy,

olejek lawendowy,

olejek z drzewa herbacianego,

olejek cytrynowy,

olejek goździkowy,

olejek eukaliptusowy,

olejek miętowy.

Pułapka z butelki

Można też wykorzystać zapachy, które komary uwielbiają i zwabić je do pułapki. Potrzebna jest do tego plastikowa butelka, nożyczki, drożdże, cukier i woda. Utnij górną część butelki. W wodzie rozpuść cukier i dodaj drożdże. Odciętą część butelki włóż do góry nogami tak, aby stworzyć lejek. Pułapka na komary z drożdżami zwabi je, a gdy wpadną do środka, nie będą potrafiły wylecieć.

Wykorzystaj... pająki

To metoda dla osób, które nie boją się pająków. Jeśli żyjesz z nimi w pełnej zgodzie, to świetnie! Po prostu zostaw je w spokoju, a one zajmą się resztą.

Stwórz dom dla jerzyków

Jeśli masz do tego warunki, zaproś do siebie jerzyki. Te pożyteczne ptaki zjadają nawet 20 tysięcy komarów na dobę. Nie trzeba więc chyba tłumaczyć, że dobrze jest mieć je w swoim otoczeniu. Co można zrobić, by zamieszkały obok Twojego domu? Na przykład domek dla ptaków. Jeśli jerzyki uznają, że do miejsce dla nich, wprowadzą się i ochronią Cię przed ugryzieniami komarów.

