Jak poprawić jakość życia osób z POChP? Domowe oczyszczacze powietrza wspierają pracę układu krążenia oraz łagodzą zaburzenia rytmu serca

Domowe oczyszczacze powietrza łagodzą objawy krążeniowe u osób z POChP

– Widzieliśmy, że zanieczyszczenie powietrza w domu, w którym ludzie spędzają większość czasu, przyczynia się do pogorszenia zdrowia układu oddechowego. Postawiliśmy hipotezę, że to zanieczyszczenie jest głównym czynnikiem powodującym choroby sercowo-naczyniowe i incydenty sercowe u osób z POChP – skomentował Sarath Raju , MD, MPH, główny autor badania.

Czy oczyszczacze powietrza mogą zmniejszyć ryzyko zawału serca i udaru mózgu u osób z POChP?

Przewlekła obturacyjna choroba płuc i choroby układu krążenia to jedne z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie – podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). W najnowszym badaniu naukowcom udało się udowodnić, że u pacjentów korzystających z domowych oczyszczaczy powietrza poprawiły się wskaźniki zdrowia serca, a szczególnie zaobserwowano 25 proc. wzrost zmienności rytmu serca , a u 20 osób korzystających z oczyszczaczy zauważono blisko 106 proc. wzrost miary zmienności zdrowia serca , który związany jest z poprawą wydolności tego narządu.

Dowiedz się więcej: Po czym poznać, że płuca chorują?

Cząsteczki PM2,5 które powszechnie występują w powietrzu mogą przedostawać się do pęcherzyków płucnych i wywołać stan zapalny, a to pierwszy krok do rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Za powietrze zdrowe do oddychania eksperci uznali stężenie pyłów nie przekraczające 12 mcg/m3, jednak na początku badania średnie stężenie tych zanieczyszczeń w domach uczestników przekraczało normę i wynosiło 13,8 mcg/m3.