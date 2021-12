Jak osłodzić Święta, które mają gorzki smak samotności? Wystarczy jedno zdjęcie!

Gdy oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę zamiast pozytywnych emocji towarzyszy gorzki smak samotności, na wysokości zadania staje Stowarzyszenie mali bracia Ubogich z akcją „Podaruj Wigilię”. Drugi rok z rzędu inicjatywę wspiera Cukier Królewski. Marka przypomina, że #NajlepszeJestBlisko i zachęca internautów do połączenia przyjemności wspólnego pieczenia z pomocą samotnym seniorom. Wystarczy pochwalić się talentem cukierniczym, publikując zdjęcie przygotowanego przez siebie wypieku lub deseru. Można to zrobić do czwartku, 23 grudnia, poprzez formularz dostępny na najlepszejestblisko.pl lub na Instagramie z #NajlepszeJestBlisko. Za każde 1000 fotografii Cukier Królewski przekaże 10 000 zł na wigilijne potrawy i upominki dla podopiecznych Stowarzyszenia. Liczbę dodanych zdjęć na bieżąco pokazuje licznik umieszczony na stronie akcji. W poprzednim roku dzięki zaangażowaniu internautów udało się zebrać 50 000 zł.

– Już po raz drugi połączyliśmy siły z Cukrem Królewskim, aby przywołać w sercach starszych i samotnych osób atmosferę rodzinnych świąt. W ubiegłym roku zachęciliśmy tysiące osób do włączenia się w pomoc potrzebującym. Umożliwiło to naszym wolontariuszom dotarcie do podopiecznych z kolacją wigilijną, prezentami i życzeniami świątecznymi. Wierzymy, że tegoroczna odsłona naszych wspólnych działań przyniesie równie wspaniałe efekty i znów razem wywołamy uśmiech na twarzach seniorów – mówi Joanna Mielczarek, Dyrektor Stowarzyszenia mali bracia Ubogich. – Pamiętajmy, pomóc może każdy z nas. Wystarczy drobny gest – jedno zdjęcie – dodaje.