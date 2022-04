Jak odpowiednio doprawić żurek wielkanocny? Z tymi przyprawami i dodatkami będzie przepyszny Katarzyna Puczyńska

Żurek wielkanocny to tradycyjna, świąteczna zupa podawane w Wielką Niedzielę. Na jej przygotowanie jest wiele przepisów. Żurek w chlebie, żurek z suszonymi grzybami, żurek z ziemniakami, z kaszą jęczmienną i białym serem - to tylko niektóre z możliwości jej podania. Mamy dla Ciebie kilka wskazówek, jak odpowiednio doprawić żurek wielkanocny i jakie są do niego najpopularniejsze dodatki i przyprawy.