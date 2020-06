Jak odkazić mieszkanie i dlaczego warto to zrobić?

Odkażenie mieszkania to ważny krok mający na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się szkodliwych, chorobotwórczych zarazków. Obecnie, gdy możliwości przemieszczania się w przestrzeni publicznej nie podlegają tak surowym restrykcjom jak na początku pandemii, na ubraniach i butach można przynieść do domu nie tylko koronawirusa. Dlatego zwłaszcza teraz, gdy liczba nowych zakażeń rośnie, warto poczynić odpowiednie kroki i regularnie dezynfekować nie tylko ręce, ale i mieszkanie. Praktyczne wskazówki odnośnie odkażania znajdują się w poniższym poradniku.

Dlaczego warto dezynfekować mieszkanie? Głównym celem dezynfekowania mieszkania jest zredukowanie ilości drobnoustrojów (m.in. wirusów, bakterii, grzybów, pleśni), które mogą być zawieszone w powietrzu i znajdować się na powierzchniach przedmiotów codziennego użytku. To ważne, ponieważ po ich dotknięciu i skierowaniu brudnej dłoni w okolice ust bardzo łatwo o zakażenie. Dezynfekcja mieszkania jest ważna zwłaszcza wtedy, gdy w domu przebywa chory lub rodzina poddana jest kwarantannie w związku z ryzykiem zakażenia. Należy dbać przede wszystkim o czystość takich przedmiotów codziennego użytku jak naczynia, sztućce, blaty kuchenne i stołowe, pościel, ubrania, klamki, ręczniki oraz sprzęty znajdujące się w łazience i toalecie. Ponadto należy regularnie odkażać powierzchnie, na których mogą znajdować się drobnoustroje – poręcze mebli, podłogi i okolice kosza na śmieci, do którego wyrzucane są zużyte chusteczki.

Materiały zanieczyszczone treścią zakaźną od osoby chorej, jak chusteczki higieniczne, opatrunki czy zużyte pieluchy, należy od razu wyrzucać do kosza i wynosić do kosza poza mieszkaniem. Właściwe odkażenie mieszkania jest koniecznością po każdej chorobie zakaźnej, zwłaszcza takiej, która przenosi się drogą kropelkową oraz przez wydzieliny takie jak mocz czy kał. Jeśli chory jest jeden z domowników, dezynfekcji należy poddawać przedmioty, z którymi ma kontakt po każdorazowym ich użyciu. Należy też w miarę możliwości izolować od niego innych domowników, zwłaszcza małe dzieci i zwierzęta.

Czym dezynfekować mieszkanie? Domowej roboty preparaty myjące jak roztwory wody z octem, czy sodą oczyszczoną lepiej pozostawić do czyszczenia. Nie sprawdzą się do dezynfekcji, gdyż nie mają wystarczających właściwości przeciwdrobnoustrojowych. Skuteczne środki odkażające powinny charakteryzować się odpowiednio wysokim stężeniem alkoholu etylowego (min. 62 proc.). Korzystnie, aby zawierały również alkohol izopropylowy, którego spektrum działania jest nieco szersze niż zwykłego etanolu. Ich połączenie w jednym preparacie daje najwyższą skuteczność dezynfekcyjną. Najlepiej sprawdzi się profesjonalny płyn o działaniu wiruso- i bakteriobójczym, które zostało potwierdzone badaniami klinicznymi.

Mieszkanie oraz wiele przedmiotów codziennego użytku można dezynfekować za pomocą wysokiej temperatury, która niszczy większość szkodliwych drobnoustrojów. Sprawdzi się więc pranie w minimum 60 stopni Celsjusza, wygotowywanie przedmiotów we wrzątku, korzystanie z myjki parowej, lub programu do mycia naczyń w zmywarce, który wykorzystuje temperaturę 60 stopni C. Nie wszystkie metody będą odpowiednie do każdej powierzchni. Ich dopasowanie jest ważne, aby dezynfekując mieszkanie nie zniszczyć cennych przedmiotów. Warto również pamiętać, aby szmatki, końcówkę mopa, gąbki i inne materiały wykorzystane do całej procedury wyrzucić, albo wyprać w wysokiej temperaturze. Dobrym rozwiązaniem (acz mało ekonomicznym) jest stosowanie jednorazowych ręczników papierowych i wyrzucanie ich od razu po użyciu, tak by nie roznosić chorobotwórczych drobnoustrojów.

Odkażanie mieszkania rozpocznij od oczyszczenia powietrza Pierwszym krokiem w dezynfekcji mieszkania to gruntowne przewietrzenie wszystkich pomieszczeń, co pozwoli na pozbycie się części wirusów zawieszonych w powietrzu. Efektywniejsze jest kilkugodzinne wietrzenie poprzez szerokie otwarcie okien, niż stałe przebywanie w pokojach z uchylonymi oknami. Warto również regularnie korzystać z oczyszczaczy powietrza, które poza różnymi filtrami oczyszczającymi powietrze z wirusów, zanieczyszczeń i alergenów wykorzystują promieniowanie UV. Cząstki, które nie zostały zabsorbowane przez poprzednie filtry, są na końcu niwelowane za pomocą światła UV, które niszczy DNA i RNA bakterii i wirusów. Korzystając z tego typu sprzętów, należy pamiętać o regularnym wymienianiu filtrów.

Skuteczne jest również profesjonalne ozonowanie mieszkania. Ozon niszczy większość wirusów, bakterii i grzybów, co pozwala znacząco zredukować ich ilość w mieszkaniu. Metoda jest bezpieczna, gdy nie wykorzystuje detergentów, a naturalne właściwości utleniające ozonu. Znajduje się w ofercie wielu firmy, w tym polskich, które warto wspierać w związku z obecnymi trudnościami gospodarczymi wywołanymi restrykcjami pandemicznymi.

Dezynfekowanie przedmiotów w mieszkaniu Dezynfekcja mieszkania polega także na czyszczeniu wszelkich powierzchni, na których mogą pojawić się drobnoustroje, a zatem tapicerki mebli, podłogi, sedesu, kranów w kuchni i łazience, płytek na ścianach, klamek okiennych i drzwiowych, oparć krzeseł, włączników światła, półek, blatów i innych przedmiotów, których dotykał chory lub na których mogły znaleźć się kropelki śliny podczas kichania czy kasłania. Podczas odkażania mieszkania nie należy zapominać o sprzętach takich jak telefony komórkowe, tablety, klawiatura komputerów oraz pilotów do telewizora. Sprzęty te należy regularnie czyścić za pomocą specjalnych chusteczek nasączonych środkami dezynfekującymi lub przynajmniej użyć ściereczki nasączonej roztworem wody z mydłem (uważając, by nie doprowadzić do zwarcia lub zniszczenia urządzenia).

W przypadku łazienki i toalety mamy do dyspozycji popularne środki do czyszczenia tych pomieszczeń, które w zupełności wystarczą do usunięcia drobnoustrojów. Można też użyć specjalnych żeli antybakteryjnych oraz myjki parowej. Kontakty, włączniki światła i klamki najlepiej jest odkazić za pomocą preparatów na bazie alkoholu i robić to regularnie minimum raz dziennie. Wykonując tego typu procedury, należy mieć na dłoniach ochronne rękawiczki. Wystarczającą skutecznością odznaczają się preparaty o 60-70-procentowej zawartości alkoholu, lecz warto sprawdzić, czy tak wysokie stężenie alkoholu nie zniszczy czyszczonych powierzchni. Przydatny do dezynfekcji mieszkania (przedmiotów, których dotyka chory) jest też domowy płyn odkażający na bazie alkoholu i olejków eterycznych, na przykład olejku herbacianego lub lawendowego, które mają właściwości bakterio- i wirusobójcze. Takim płynem można też przecierać ręce, by nie roznosić zarazków na powierzchnie mebli.

Jak zdezynfekować naczynia, sztućce i pościel? Naczynia i sztućce można odkazić w prosty sposób, poprzez zanurzenie ich w gorącej wodzie. Gąbki i ściereczki do mycia naczyń również można odkażać we wrzątku lub w mikrofali. Do mycia naczyń przydatna jest oczywiście zmywarka. Program o najlepszej skuteczności dezynfekcyjnej to ten, wykorzystujący temperaturę ok. 60 stopni Celsjusza.

Pościel, piżamy, bieliznę i ręczniki podczas choroby i po niej, a także maseczki ochronne, należy prać w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza. Warto rozejrzeć się w ofercie proszków do prania, aby znaleźć taki o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych. Jednak ten tradycyjny również będzie skuteczny, pod warunkiem zastosowania odpowiedniej temperatury. Aby zwiększyć skuteczność prania, suche rzeczy warto wyprasować. Materac łóżka można odkazić za pomocą myjki parowej. W podobny sposób warto też umyć i odkazić okna, dywany, wykładzinę i podłogi. Przy okazji mycia okien nie zapominajmy o wypraniu firanek i zasłon, na których także mogą znajdować się chorobotwórcze drobnoustroje.