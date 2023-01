Jak oczyścić dom z negatywnej energii? 9 rytuałów, dzięki którym w twoim mieszkaniu poczujesz się naprawdę szczęśliwy i spokojny

Jak sprawdzić, czy w domu jest zła energia?

Jest to możliwe dzięki pewnym sposobom, które oparte są na wypędzeniu złego ducha z pomieszczeń. Można to zrobić dzięki różnym metodom, które głównie oparte są na aromaterapii, ziołach oraz starożytnych kadzidłach, ale nie tylko.

Co zrobić, żeby poprawić dobrą energię w domu?

starych pamiątek, które przypominają złych ludzi lub przeszłość,

sztucznych i suchych roślin,

kaktusów i inne kolczastych roślin,

zniszczonych luster,

starych sztućców,

rogów zwierząt,

starych, połatanych ubrań.

9 metod na pozbycie się złej energii z domu

Pamiętaj o zachowaniu porządku w domu

Pierwszym i jednym z ważniejszych sposobów na pozbycie się złej energii jest zrobienie gruntownych porządków. Jednak nie mogą one być takie jak zawsze. Zacznij od otwarcia okien i przewietrzenia całego mieszkania. Następnie zajmij się kurzem. Trzeba go usunąć z każdego zakamarka. Pamiętaj o takich miejscach, do których zwykle nie zaglądasz. Dopiero czysty i uporządkowany dom pozwoli ci przejść do dalszych rytuałów oczyszczających.