Jak obniżyć cholesterol? 10 produktów diety portfolio, które skutecznie poprawią lipidogram

W skład diety portfolio wchodzą produkty bogate w związki, których spożycie prowadzi do obniżenia we krwi „złego” cholesterolu LDL. To frakcja o małych cząsteczkach, które łatwo odkładają się w naczyniach krwionośnych, prowadząc do ich zwężenia, rozwoju procesów zapalnych i zagrażając powstaniem zakrzepów krwi.

Skuteczność polecanych produktów została potwierdzona w badaniach, a ich wyniki opisano na łamach „Progress in Cardiovascular Disease”. Dowiedziono, że dieta portfolio: