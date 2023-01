Jak naturalnie budować odporność? Polscy naukowcy potwierdzili skuteczność właściwej diety i suplementów. Co powinno trafiać na nasz talerz?

Co niszczy naszą odporność? Z tych nawyków lepiej zrezygnować

Co jeszcze włączyć do codziennej diety, aby organizm mógł bronić się lepiej przed wirusami?

Jak naturalnie wzmacniać układ odpornościowy? Naukowcy ze Śląska znaleźli odpowiedź

Za szczególnie przydatne w budowaniu odporności organizmu, a tym samym w łagodzeniu przebiegu choroby wirusowej, uznano witaminy A, D, E i C . Ich przyjmowanie może być wsparciem w profilaktyce różnych chorób wirusowych, także grypy czy RSV u dzieci – oceniają specjaliści, wskazując, iż leczenie chorób wirusowych jest trudne i wymagające – stąd potrzeba szerokiej profilaktyki.

Czy osoby stosujące tradycyjny wzorzec żywieniowy i przyjmujące suplementy powszechnie uznawane za stymulujące układ odpornościowy, mają większe szanse na łagodne przechorowanie epizodu COVID-19? Aby potwierdzić te tezę naukowcy ze Śląska zbadali 304 pacjentów w wieku od 18 do 81 lat. Wyniki opublikowano niedawno w międzynarodowym czasopiśmie naukowym „Life”.

– Na szczególną uwagę zasługują witaminy A, D, E i C, które wykazują bardzo wymierny wpływ na wspieranie odporności organizmu i na łagodniejszy przebieg choroby wirusowej. Podobne właściwości charakteryzują pierwiastki takie jak cynk i selen . Komponując odpowiednią dietę należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią podaż probiotyków i prebiotyków , które przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania jelit, wzmacniając odporność organizmu – powiedziała dr Karolina Krupa-Kotara.

Aktywność fizyczna jest niezbędnym elementem profilaktyki chorób układu krążenia. Wystarczy 30 minut dziennie, aby zmniejszyć ryzyko rozwoju zawału serca lub miażdżycy. Jednak to nie wszystkie…

Co jeszcze włączyć do codziennej diety, aby organizm mógł bronić się lepiej przed wirusami?

Oprócz odpowiednio zbilansowanej diety ważne jest włączenie do codziennego jadłospisu produktów i substancji wspierających oraz stymulujących układ odpornościowy. To m.in.:

Eksperci zauważają, że racjonalna dieta powinna być skomponowana tak, by dostarczała odpowiedniej ilości białka, tłuszczów i węglowodanów oraz wszystkich istotnych składników mineralnych, witamin i błonnika pokarmowego , który zapewnia prawidłowe funkcjonowanie jelit.

Katar, kaszel, gorączka – to najczęstsze objawy infekcji, z którymi małe dzieci borykają się nawet kilkanaście razy w roku. Czy można skutecznie pomóc im w unikaniu i zwalczaniu infekcji? Tak.…

Co niszczy naszą odporność? Z tych nawyków lepiej zrezygnować

W praktyce – ze względu na brak czasu i nadmiar codziennych obowiązków – bardzo często nasza codzienna dieta opiera się na żywności przetworzonej, z dużą ilością cukrów i tłuszczów nasyconych, dodatków do żywności i konserwantów. To dieta uboga w witaminy, błonnik i substancje wykazujące właściwości przeciwutleniające.

Taki sposób odżywiania – ostrzegają lekarze – prowadzi do spożywania nadmiaru kalorii i stopniowo pojawiających się niedoborów żywieniowych, które znacznie upośledzają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, zwiększają ryzyko infekcji oraz przewlekłych chorób niezakaźnych, jak otyłość, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2. Niedobory ważnych składników, takich jak witaminy A i C oraz selen, prowadzą do zwiększonej podatności organizmu na infekcje – wskazują specjaliści.