Jak malować rzęsy, aby były długie, pogrubione i podkręcone? Sprawdź techniki, które zapewnią ci taki efekt

Metoda malowania rzęs „Zig Zag”

Z pewnością każda z was ma swoją ulubioną technikę malowania rzęs, którą stosuje od lat. Warto jednak wypróbować, to co proponują użytkowniczki TikToka, a być może któraś z nich przypadnie wam do gustu. Pierwszą z nich jest metoda malowania rzęs „zig zag”. Polega ona na dość nietypowym sposobie, a mianowicie, zamiast szczotkować rzęsy do góry, należy to robić trzymając szczoteczkę z tuszem pionowo i przesuwać ją z boku na bok. Jak już rzęsy nabiorą koloru, dopiero wtedy malować je w tradycyjny sposób, czyli do góry. Dzięki tej metodzie zyskasz maksymalnie długie, pogrubione i rozdzielone rzęsy.