Jak dostać 1500 zł dodatku elektrycznego? Sprawdź, jak zdobyć dofinansowanie. Jak złożyć wniosek o dopłatę do wysokich rachunków za prąd Małgorzata Czuba-Skarzyńska

Rekordowa dopłata do prądu wesprze domowe budżetu wielu Polaków. O dofinansowanie do energii może ubiegać się aż 800 tys. gospodarstw domowych. Warto wnioskować o 1500 lub 1000 zł jednorazowego dodatku do prądu w 2022 roku. Nowa ustawa zamraża również cen prądu w 2023 roku. Sprawdź, komu przysługuje rządowa dopłata do prądu 2022 – nazywana dodatkiem elektrycznym. Zobacz, w jakim terminie trzeba złożyć wniosek o dodatek do prądu i kiedy otrzymamy dofinansowanie rachunków.