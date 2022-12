Jak dobrać idealną fryzurę do kształtu twarzy? Sprawdź, czy będą ci pasować krótkie włosy, a może długie? Wypróbuj trik fryzjerów

Odpowiednio dobrana fryzura do kształtu twarzy to gwarancja idealnego wyglądu. W tej kwestii nikogo nie trzeba przekonywać. Jeśli zastanawiasz się, czy lepiej będzie ci w długich, czy w krótkich włosach, to mamy dla ciebie genialny i niezawodny trik. Potrzebujesz jedynie ołówka i linijki. Zobacz, na czym polega zasada 6 cm i dobierz idealną długość włosów, która będzie pasowała do twojej twarzy!