Israel Hayom: Pamiątki znalezione na terenie warszawskiego getta potajemnie wywiezione do Izraela

Izraelska gazeta „Israel Hayom” poinformowała o tym zdarzeniu. Z opublikowanych informacji wynika, że podczas prac rewitalizacyjnych na terenie warszawskiego getta odkryto podziemny bunkier.

Pracownicy, którzy do niego weszli znaleźli stuletnie filakterie, pudełeczka z ustępami Tory. Jak podaje gazeta, oprócz tego znajdowały się tam także książki oraz „inne rzeczy”.

Israel Hayom w poniedziałkowym artykule przekazuje, że gdy emisariusze Shem Olam Faith and the Holocaust Institute for Education, Documentation and Research (Instytutu Wiary Shem Olam dla Edukacji, Dokumentacji i Badań) dowiedzieli się o tym, skontaktowali się z pracownikami, którzy odkryli owy bunkier.

Miało dojść do negocjacji oraz „utrzymaniu transakcji w sekrecie przed polskimi władzami”, ponieważ znaleziska zostały potajemnie przekazane emisariuszom instytutu, po czym trafiły do Izraela.

W artykule nie ujawniono jednak miejsca, w którym odkryto bunkier.