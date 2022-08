Islandia na każdą kieszeń, czyli jak poznać Krainę Ognia i Lodu prawie za darmo. Beata Migas opowiada o swojej niezwykłej podróży

Beata Migas na Islandii, czyli jak „złamać system” i tanio zwiedzać Krainę Lodu i Ognia

Beata Migas jest reżyserem i scenarzystą filmów dokumentalnych. W tym roku swoją premierę miał jej obraz „UFO: Oni już tu są” , opowiadający o niewyjaśnionych zjawiskach, do jakich dochodziło we wsi Wylatowo na Kujawach w latach 2000-2006.

Na Islandię za grosze. Rozmowa z Beatą Migas

W czasie studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wielokrotnie uczestniczyłam w rozmaitych wyjazdach naukowych. Najbardziej zapadł mi w pamięci kurs w Moskwie, podczas którego na własne oczy mogłam zobaczyć prototyp sztucznej inteligencji. Wtedy było to coś kosmicznego, teraz ta technologia powoli staje się rzeczywistością.

Zawsze najbardziej intrygowały mnie podróże do tzw. „dzikich” krajów. Do miejsc, które jeszcze opierają się globalizmowi i czasem kosztem spowolnionego rozwoju wciąż zachowują swoją własną tożsamość i autentyczność.

Dlaczego doszło do tego rozłamu?

Niestety w islandzkich realiach brak jest stanów pośrednich i nasza cukierkowa przyjaźń szybko ustąpiła miejscu bezlitosnemu konfliktowi. Można powiedzieć, że doszło do rozłamu w środowisku migracyjnym.

Propozycja pierwszej wyprawy wyszła ze strony mojej ówczesnej przyjaciółki. Ponieważ nigdy wcześniej nie pracowała, zależało jej na finansowym usamodzielnieniu się. Nie chciała jednak wyjeżdżać na emigrację sama, dlatego namówiła mnie i dwie inne koleżanki, abyśmy do niej dołączyły.

Właśnie tym ujęła mnie Serbia, do której przeprowadziłam się w 2018 roku po ukończeniu studiów inżynierskich na AGH.

Już krótki rekonesans w mediach społecznościowych uświadomił mi, że na pomoc miejscowej Polonii liczyć nie można. Szkodliwe rady, złośliwości i dezinformacja to metody praktykowane przez imigrantów, aby pozbyć się potencjalnej konkurencji na rynku pracy . Wkrótce jednak znalazłam w sieci grupę zrzeszającą Rosjan mieszkających na Islandii i dzięki pomyślności losu natrafiłam na życzliwą duszę. Pochodzący z Łotwy Walerij zaproponował, że za darmo przyjmie w swoim mieszkaniu całą naszą czwórkę na tydzień. W ten sposób miałyśmy zyskać czas na znalezienie na miejscu dogodnego lokum.

W wyniku zderzenia z niektórymi aspektami islandzkiej rzeczywistości. Początkowy plan był prosty. Wraz z trójką koleżanek ze studiów zamierzałyśmy spędzić wakacje na Islandii i przy okazji co nieco zarobić. Ponieważ nikt inny nie chciał podjąć się wyszukania noclegu, zadanie spadło na mnie. Zdawałam sobie sprawę, że ceny wynajmu mieszkań na Islandii są astronomiczne (nawet 6 tys. zł za jednopokojowe studio), dlatego wiedziałam, że muszę działać niekonwencjonalnie.

Mobilna baza to zmodyfikowany samochód. Proszę opowiedzieć coś więcej o tym niezwykłym pojeździe

Po pierwszym wyjeździe odczuwałam dokuczliwy niedosyt. Choć w ciągu tych kilku miesięcy sporo podróżowałam po wyspie, to jednak miałam świadomość, że Islandia kryje w sobie jeszcze ogrom tajemnic, które czekają na odkrycie. Chciałam, aby euforia wynikająca z obcowania z przyrodą w jej pierwotnym stanie udzieliła mi się raz jeszcze, dlatego wraz ze swoim chłopakiem rozpoczęłam przygotowania do kolejnego wyjazdu.

Trudne doświadczenia funkcjonowania w społeczności imigrantów z Polski, Litwy i Łotwy mimo wszystko nie zniechęciły mnie do Islandii.

Czy tego rodzaju doświadczenia nie zniechęciły Pani do podróżowania po Islandii?

Najpierw z furgonetki zostały usunięte wszystkie tylne siedzenia, następnie mój chłopak skonstruował z desek specjalną ramę, która idealnie wpasowała się w wymiary samochodu. Drewniany stelaż, stanowiący podstawę łóżka, został umieszczony dość wysoko, co z jednej strony minimalizowało przenikanie zimna do naszego posłania, a z drugiej pozwalało zyskać sporo miejsca na pakunki. Właśnie w tym miejscu, pod stelażem, umieściliśmy gigantyczne zapasy jedzenia oraz bagaże.

Skąd wziął się pomysł, by zwiedzać Islandię, mieszkając w samochodzie?

Dzięki stworzeniu „mobilnej bazy” w postaci zmodyfikowanego auta zyskaliśmy szansę na pełną niezależność. Wiedzieliśmy, że w razie ewentualnego niepowodzenia naszej wyprawy, w każdej chwili będziemy mogli wsiąść w samochód i wrócić promem do kraju.

Kazachstan: co czeka turystów w tym niezwykłym kraju? Spytaliśmy dwóch podróżników

Ponieważ ukończyłam Akademię Górniczo-Hutniczą (kierunek: Ekologiczne Źródła Energii), geotermalne bogactwo Islandii ogromnie mnie fascynuje. Z tego względu na mojej mentalnej liście urzekających miejsc króluje Dolina Reykjadalur (isl. Parująca Dolina), która stanowi część systemu wygasłego wulkanu Hengill. Jest to obszar bardzo aktywny geologicznie, obfitujący w błotniste, bulgoczące baseny oraz ziejące siarką zagłębienia skalne. Dopełnieniem tego malowniczego obrazka jest gorąca rzeka, w której po ukończeniu liczącego siedem km szlaku można zażyć odświeżającej kąpieli.

Islandia to nie tylko niezwykłe krajobrazy, ale też ludzie. Czym Islandczycy różnią się od Polaków, a w czym ich przypominają

Bardzo ciekawą kwestią jest także dominujący na Islandii wielodzietny model rodziny. Czworo czy pięcioro dzieci to niemal norma. W przypadku Islandczyków zajmujących się hodowlą owiec duża liczba pociech to jedyna szansa na uporanie się z nadmiarem pracy. Dla wielu osób decyzja o powiększeniu rodziny wynika niekoniecznie z pobudek czystego serca, lecz raczej z prozy życia.

Na Islandii działają zaledwie cztery uniwersytety publiczne oraz 3 prywatne. Poziom wykształcenia Islandczyków jest zatem bardzo przeciętny. Zdarza się, że wykonujący prace fizyczne Polacy są lepiej wyedukowani niż ich przełożeni. Ten wstydliwy fakt wpędza Islandczyków w kompleksy. Przejawiają się one w zawziętych próbach dowartościowania się sztucznie wykreowanymi plebiscytami, konkursami, nagrodami i festiwalami. W ostatnich latach na wyspie obserwuje się zadziwiający trend, polegający na tworzeniu tego typu imprez na masową skalę, aby każdy islandzki produkt, każdy hotel czy nawet bar szybkiej obsługi mógł poszczycić się takim czy innym odznaczeniem.

Szukanie autentycznej Islandii wcale nie jest takie łatwe. Na przestrzeni ostatnich lat wyspa wyrosła na swoistą mekkę influencerów. Twórcy internetowi tłumnie zjeżdżają na wyspę w nadziei na stworzenie zachwycających materiałów, którymi rzucą swoich fanów na kolana. Trudno dziwić się ich fascynacji Krainą Ognia i Lodu. W końcu hipnotyzujące zorze polarne, monumentalne wodospady czy urokliwe źródła geotermalne składają się na wizję raju na Ziemi. Ale to nie jest prawdziwa wizja.

Campingaz Icetime Plus 30 L

Medialna otoczka odziera Islandię z jej uroku i spłycą ją. Mało kto zdaje sobie sprawę, że atrakcje takie jak wodospad Gullfoss, dolina Reykjadalur, laguna Jökulsárlón czy Geysir to zaledwie namiastka cudów, które kryje w sobie Islandia, a które przed żarłocznymi turystami skrzętnie skrywają spragnieni spokoju i ciszy Islandczycy. Aby poznać to prawdziwe oblicze Islandii nie wystarczy wybrać się na kilkudniową objazdówkę. Trzeba zanurzyć się w rzeczywistość tego kraju, wtopić w świat natury, który jest integralną częścią wyspy.

Co jest w niej fałszywego?

Swoje przepisy stworzyłam, inspirując się własnymi doświadczeniami – tym, co sama gotowałam podczas wypraw po Islandii. Wybierałam składniki niedrogie, możliwe do zdobycia również w Polsce.

Gdy pisałam „Islandówki”, zależało mi przede wszystkim na tym, aby czytelnicy otrzymali przepisy, które będą mogli wykorzystać w każdej sytuacji – czy to podczas podróży, w domu, czy też na kempingu. Wszystkie receptury skomponowałam sama i są inspirowane Islandią, ale mają wymiar praktyczny i uniwersalny.

Jakie przepisy, opisane w „Islandówkach”, mogłyby przypaść do gustu polskim smakoszom, a jakie byłyby dla nich bardzo dziwne?

Owszem, każdą opowieść dopełnia przepis kulinarny mojego pomysłu na tanie posiłki w podróży, na weekendową wycieczkę czy po prostu na co dzień.

„Islandówki” to moja relacja z wypraw na Islandię, łącznie ponad dwadzieścia historii z życia i zwiedzania tego niezwykłego kraju.

Zrezygnowałam z kontrowersyjnych dań, jak sfermentowany rekin czy łeb barani, ponieważ - wbrew krążącym w sieci informacjom - prześciganie się w obrzydliwościach wcale nie jest filarem islandzkiej kuchni. Zamiast tego postawiłam na apetyczne receptury, czerpiące z bogactwa miejscowych wód i polan. Do każdej z 22 opowieści, zawartych w „Islandówkach”, przyporządkowałam przepis, który tematycznie nawiązuje do miejsca akcji, jak np. Sałatka Landmannalaugar czy Róża Highlandów, albo do podróży po wyspie, np. Makaron przetrwania, Czosncepcja, czy Ryb’ N’ Roll.

Naturalnie w „Islandówkach” nie mogło zabraknąć typowych dla Islandii ryb: plamiaka i arctic chara oraz przepisu na islandzkiego lamba (baraninę).

Swoje islandzkie przygody Beata Migas opisała w książce "Islandówki". Beata Migas, za zgodą

Porusza Pani w „Islandówkach” temat freeganismu. Na czym on polega i czy pomógł Pani jakoś w czasie podróży?