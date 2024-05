IPN odnowił grób weterana walk o Monte Cassino

Franciszek Junaszko w 1988 roku został pochowany na cmentarzu komunalnym w Lidzbarku Warmińskim. Grób Junaszki wymagał odnowienia - prace te sfinansował Instytut Pamięci Narodowej.

W sobotę podczas uroczystości przy grobie weterana oddano hołd nie tylko Junaszce, ale wszystkim bohaterom walk o Monte Cassino.

Jak przekazał PAP Łukasz Czechyra z olsztyńskiego IPN, Franciszek Junaszko urodził się 10 lutego 1905 r. w miejscowości Graużyszki w powiecie oszmiańskim (woj. wileńskie). Jako żołnierz 5 Batalionu KOP „Łużki" brał udział w wojnie obronnej 1939 r. Aresztowany w grudniu 1939 r., przebywał m.in. w łagrze Workutłag. W wyniku układu Sikorski-Majski został zwolniony z obozu, udało mu się dotrzeć do miejsca rekrutacji do Armii Polskiej w ZSRS. Jako weteran walk o Monte Cassino otrzymał Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino nr 5930 oraz liczne odznaczenia polskie i brytyjskie. Po wojnie wrócił do Polski, zamieszkał w Lidzbarku Warmińskim. Zmarł 11 czerwca 1988 r.