„Inny świat” Gustaw Herling Grudziński. Streszczenie lektury, bohaterowie, motywy. Najważniejsze informacje o utworze Barbara Wesoła

„Inny świat” Gustawa Herlinga Grudzińskiego to zatrważająca powieść autobiograficzna skupiona na rzeczywistości łagrowej. Lektura pokazuje drogę do zniewolenia, pobyt w obozie oraz drogę do wolności autora, który jest głównym bohaterem utworu. „Inny świat” to lektura z isty obowiązkowych dla uczniów szkół średnich. Maturzyści powinni powtórzyć najważniejsze informacje, takie jak: bohaterowie, przebieg wydarzeń, geneza utworu oraz motywy, które podnosi autor w swoim dziele.