Inhalacje na zatoki pomogą zwalczyć ból zatok. Wypróbuj domowe sposoby: inhalacje z soli fizjologicznej, zioła i olejki eteryczne do parówki

Przyczyny bólu i zapalenia zatok

Zatoki przynosowe, do których należą zatoki czołowe, sitowe, klinowe i szczękowe, znajdują się wewnątrz twarzoczaszki w okolicach nosa i czoła, a ich ujścia łączą się z nosem. Stąd do stanu zapalnego w tym rejonie może przyczynić się nie m.in.:

Zapalenie zatok daje charakterystyczne objawy

Co na ból zatok? Kiedy stosować domowe sposoby?

Rozgrzewające, suche okłady na zatoki ułatwiają spływanie z nich wydzieliny i wydmuchanie przytkanego nosa. Do ich wykonania potrzebna jest gruboziarnista niejodowana sól kuchenna. Należy umieścić ją w płóciennym woreczku albo owinąć w czystą kuchenną ściereczkę z bawełny w taki sposób, by się nie wysypała. Następnie należy podgrzać okład w piekarniku do takiej temperatury, by był bardzo ciepły, ale nadawał się do ułożenia na czole. Czas działania kompresu powinien wynosić 10-15 minut.