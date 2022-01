Indonezja zmienia stolicę. Powstanie nowa metropolia, rząd ogłosił jej nazwę, lokalizację i wygląd jednego z budynków

Po co Indonezji nowa stolica? Dżakarta powoli tonie

Indonezja zbuduje sobie nową stolicę. Będzie się nazywać Nusantara

Minister stwierdził też, że nazwę zatwierdził sam prezydent Indonezji, Joko Widodo. Przed zatwierdzeniem nazwy nowej stolicy prezydent Indonezji konsultował się ze specjalistami – historykami i językoznawcami. Rozważano różne propozycje, np. Nega Jaya (co oznacza „zasobny” lub „zwycięski”).

Minister planowania rozwoju Indonezji, Suharso Monoarfa, poinformował w poniedziałek 17 stycznia 2022 o ważnym kroku na drodze do realizacji tego wielkiego projektu: wybrano nazwę nowej stolicy. Będzie brzmiała Nusantara. Słowo „nusantara” oznacza w języku indonezyjskim „archipelag”.

Indonezja zbuduje nową metropolię. Są już pierwsze wizualizacje

Prezydent Joko Widodo jeszcze w 2019 r. obiecał Indonezyjczykom, że nowa stolica stanie się zdatna do użytku do końca jego kadencji, a urzędnicy zaczną przenosić się do Nusantary od 2024 r.