Import samochodów do Polski. Z jakich krajów najczęściej sprowadzamy auta? Mariusz Michalak

Łącznie w pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego roku import wyniósł 452 879 sztuki, o 2,8% mniej niż rok wcześniej. Lucyna Nenow / Polska Press

W lipcu 2023 roku zarejestrowano w Polsce 67 487 sprowadzonych z zagranicy używanych samochodów osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 tony. To o 7,5% więcej niż rok temu, co oznacza największy wzrost zarejestrowany w tym roku.