Imperium ziemniaczane Pani Agnieszki z czekoladą w tle (WIDEO)

Pani Agnieszka opowiada o swojej pasji - WIDEO

Otwarta na kolejne wyzwania, ciągle wprowadza nowe rozwiązania.

Jest to gospodarstwo o profilu roślinnym, a jego główny kierunek to uprawa ziemniaka wysokiej jakości ( sadzeniak, jadalny, skrobiowy) uprawia się tu także zboża, rzepak i buraki.

Wprowadziła do swojego gospodarstwa wiele nowoczesnych technologii, w tym system naprowadzania GPS i komputerowe systemy zarządzania. Stosuje najnowsze odmiany odporne na zmieniający się klimat i adekwatne do nienajlepszej polodowcowej ziemi. Gospodarstwo Pani Agnieszki znajduje się w Krajowej Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych, stało się wzorem i symbolem determinacji i innowacji, uznawana jest za jedną z najlepszych rolniczek w Polsce.

Agnieszka Tołłoczko-Wróbel z ziemniaczanego królestwa w Szkotowie, została wybrana, jako jedyny z Polski bohater do cyklu filmów dokumentalnych The Worlds Best Farmers. To mini seria dokumentalna opowiadająca o życiu i pracy rolników z całego świata. Odcinek o Szkotowie zatytułowano – „Odwaga”.