IMGW ostrzega przed upałami prawie w całym kraju

W zależności od powiatu ostrzeżenia obowiązują do środy (10 lipca) lub soboty (13 lipca) .

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał także ostrzeżenia I stopnia przed burzami. Obejmują one południowe krańce Małopolski, Podkarpacia i Śląska i obowiązują do wtorkowego wieczora.

Wiążą się one z sumami opadów od 20 do 35 mm i porywami wiatru od 70 km/h do 85 km/h.