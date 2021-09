Ile można zarobić na niższych stanowiskach? Jest branża, do której warto wejść, aby szybko się wzbogacić

Zgodnie z przepisami, rząd musiał przyjąć rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. do 15 września. Ponieważ partnerzy społeczni (rząd, przedstawiciele pracodawców i strony społecznej) nie doszli do porozumienia w tej sprawie w obrębie Rady Dialogu Społecznego, a propozycja rządu została odrzucona zarówno przez pracodawców, jak i przedstawicieli pracowników, ostateczna decyzja w kwestii płacy minimalnej należała do Rady Ministrów.

Rząd zadecydował, że w 2022. r. płaca minimalna wyniesie 3010 zł brutto – to zaledwie o 10 zł więcej niż wyniosła kwota zaproponowana przez rząd na forum Rady Dialogu Społecznego i o 210 zł więcej niż w 2021 r., co oznacza wzrost o 7,5 procent. Minimalna stawka godzinowa na wybranych umowach cywilnoprawnych wyniesie 19,70 zł brutto (pierwotna propozycja rządu była o 10 gr. niższa). Minimalna stawka godzinowa wzrośnie jeszcze mniej, bo o 1,40 zł (z 18,30 w br.).

Osoby, które zaczynają od zera, najwięcej mogą zarobić w branży IT (nawet 6500 zł brutto), bankowości (mediana na poziomie 5200 zł brutto) i energetyce (5086 zł brutto). Inne, perspektywiczne branże, obejmują: telekomunikację, przemysł ciężki, transport czy logistykę. Najgorzej zarabiało się w branżach zdominowanych przez kobiety, a więc w: kulturze i sztuce (nawet 2850 zł brutto na najgorzej opłacanych stanowiskach), handlu czy szkolnictwie.

Ze względu na swoją dostępność branżą, do której wchodzi coraz więcej kobiet, są nowe technologie (IT). Najgorzej opłacana osoba, zaczynająca swoją karierę na stanowisku juniora (odpowiednik pracownika szeregowego w innych branżach) może podpisać umowę na 3720 zł miesięcznie, ale najlepiej opłacani juniorzy zarabiają nawet 6500 zł brutto. Ponadto, na przestrzeni lat skurczył się czas potrzebny na awas. Jak podkreśla Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT w szkole programowania Kodilla.com, w latach 90. pracownicy z branży IT musieli mieć 11 lat doświadczenia, aby otrzymać posadę na stanowisku seniora. Obecnie tak znaczący awans jest możliwy po 5 latach pracy, a w skrajnych przypadkach – nawet po niecałych 2 latach zatrudnienia.