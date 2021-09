Ile kosztuje występ gwiazd disco polo na weselu i urodzinach? Oto cennik na 2021 rok. Zaproś teraz Zenka, Boys, MIG i innych na imprezę

Zobacz wideo: Ulgi podatkowe 2021. Co możesz sobie odliczyć

Niektórzy nadal wstydzą się tego, że zdarza im się podśpiewywać piosenki disco polo w samochodzie. Tymczasem ten rodzaj muzyki staje się coraz bardziej popularny, a gwiazdy disco polo występują w programach telewizyjnych, dzięki czemu dają się poznać szerszej publiczności. Wystarczy wspomnieć o Czadomanie, czyli Pawle Dudku, który wygrał program "Twoja twarz brzmi znajomo" czy Emilii Saneckiej z zespołu "Daj To Głośniej" - wokalistka brała udział w eliminacjach do Eurowizji.

Stawki za występ gwiazd disco polo w 2021 roku. Oto cennik na urodziny i wesele

Nie każdy wie, że artysta disco polo może wystąpić na... naszej imprezie, chociażby na weselu albo na dożynkach. To jednak większy koszt niż umowa z lokalnym zespołem. Jak duży? Sprawdziliśmy! W Internecie można znaleźć szacunkowe stawki za występ gwiazd disco polo. Warto jednak dodać, że podane ceny mają charakter orientacyjny. Zwykle trzeba do nich doliczyć koszty ewentualnego hotelu, transportu czy aparatury nagłaśniającej oraz oświetlenia. Poza tym ostateczna kwota zależy od tego, gdzie odbywa się wydarzenie, o jakiej porze oraz czy jest to koncert w plenerze czy w budynku.