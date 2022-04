Ile kosztuje pozwolenie na broń i jak je dostać? Ilu Polaków posiada pozwolenie na broń? Poznaj procedurę i zasady wydawania

Pozwolenie na broń — ile to kosztuje

Zdobycie pozwolenia na broń w zależności od rodzaju pozwolenia, o jakie się staramy, to procedura złożona z kilku kroków. Wiążą się z nią również koszty:

Dorabianie do emerytury w 2022 trudniejsze niż wcześniej? Brakuje ofert

Mniej nowych mieszkań, mniej kupujących, ale ceny nie spadają. Co dalej?

Kolejne koszty, które należy wziąć pod uwagę już po uzyskaniu pozwolenia (rozważając posiadanie broni) to m.in.

Rodzaje i warunki przyznania pozwolenia na broń

W Polsce pozwolenie na broń wydaje się w szczególnych celach. Są one określone w Ustawie o broni i amunicji. Pozwolenie można więc otrzymać w celach:

Fly SCORPY PLUS

Sprzęt do samoobrony

Gdzie się należy ubiegać o pozwolenie na broń

Komplet dokumentów należy wysłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście do Wydziału Postępowań Administracyjnych w odpowiedniej ze względu na adres zamieszkania komendzie wojewódzkiej policji. Po około 2-3 miesiącach, jeżeli dokumenty nie budzą zastrzeżeń, KWP wydaje pozytywną decyzję.

Ilu Polaków rocznie otrzymuje pozwolenie na broń? Czy chętniej składamy wnioski po wybuchu wojny na Ukrainie?

Od wybuchu wojny na Ukrainie wizytę na strzelnicy, szczególnie w dużych miastach trzeba zarezerwować z kilkunastodniowym wyprzedzeniem, a niekiedy – jak w przypadku strzelnicy Colt we Wrocławiu – czas…

Dla porównania w roku 2018 ogółem wydanych pozwoleń na broń było 16 302, w 2019 wydano ich mniej, bo 15 222, a w 2020 – było to 15 330.

W 2021 wydano 19 939 pozwoleń na broń, w tym najwięcej w celach kolekcjonerskich, następnie w sportowych i łowieckich.

Wojewódzkie komendy policji, na tym etapie nie mogą jeszcze potwierdzić, żeby wybuch wojny na Ukrainie miał wpływ na większą ilość składanych wniosków o pozwolenie na broń, ponieważ – jak pokazują coroczne statystki dotyczące wydawanych pozwoleń – nieznaczne wahania są normą.

W związku z trwaniem procedury rozpatrywania wniosków i wydawania pozwoleń (od kilku tygodni do kilku miesięcy), to czy agresja Rosji na Ukrainę zmobilizowała Polaków do ubiegania się o pozwolenie na broń, będzie można analizować dopiero za około pół roku lub dłużej.