Ile kalorii zjesz w Wigilię? Zobacz, ile kcal ma barszcz czerwony, grzybowa, kapusta i inne potrawy wigilijne. Wybierz ich lekkie wersje!

Ile kalorii ma barszcz czerwony z uszkami, a ile z pasztecikami?

Wigilijny barszcz czerwony w tradycyjnej postaci jest czysty i klarowny. Oryginalnie przygotowuje się go na zakwasie buraczanym, czyli zalewie z kiszonych buraków, do której dodaje się wywar z tych warzyw. Zakwas buraczany przygotowywano kiedyś w każdym domu. Dziś wracamy do tradycji, jednak samodzielne sporządzenie kiszonych buraków wymaga kilku dni fermentacji w ciepłym miejscu. Można kupić też gotowy zakwas, ale warto szukać go w lodówce, a nie na półce – powinien być świeży, niepasteryzowany i bez konserwantów. Równie smaczny jest jednak barszcz przygotowany z buraczanego wywaru.