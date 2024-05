III Piknik Patriotyczny w Kaczorach, „Pokolenia dla Niepodległej” (FOTORELACJA)

Spotkanie patriotyczne zorganizował Ośrodek Salezjański w Kaczorach, Gmina Ostróda i Klub Gazety Polskiej w Ostródzie. Do Kaczor zjechali się zaangażowani w dobro Polski miłośnicy historii kraju i weterani walki o niepodległość. Koncertował bard wolności, Paweł Piekarczyk. Tadeusz Płużański wraz ze współautorami, opowiadał o swoim nowym filmie o Rotmistrzu Pileckim, który uczestnicy pikniku, mogli zobaczyć na specjalnym pokazie. Dużym zainteresowaniem cieszyło się bogate stoisko z literaturą historyczno-patriotyczną.

Federacja Młodzieży Walczącej

„Kryptonim »Klasztor« – Dopaść Pileckiego”

Redaktor Tadeusz Płużański, syn współpracownika Witolda Pileckiego, zaprezentował nowy film dokumentalny pt. „Kryptonim »Klasztor« – Dopaść Pileckiego”, w reżyserii Jarosława Mańki, przedstawiający szerzej nieznane kulisy wielowątkowej operacji wywiadu komunistycznej bezpieki o kryptonimie „Klasztor”, która doprowadziła do aresztowania Witolda Pileckiego i jego najbliższych współpracowników.

Film opowiada o ostatnim, półtorarocznym okresie życia Witolda Pileckiego i jego ochotniczej misji do Polski – od powrotu z włoskiej Ankony (w porozumieniu z gen. Władysławem Andersem) w grudniu 1945 r., aż do aresztowania w Warszawie w maju 1947 r. Twórcy pokazali wyrafinowaną grę bezpieki: funkcjonariuszy i tajnych współpracowników komunistycznych służb specjalnych. Celem operacji „Klasztor” było nie tylko ujęcie grupy Pileckiego, ale także zastawienie pułapki, przeprowadzenie prowokacji, która miała „udowodnić”, że „ochotnik do Auschwitz” chciał likwidować czołowych funkcjonariuszy kierownictwa Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.