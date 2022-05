Hummus z ciecierzycy jest zdrowy i smaczny. Mamy 3 wyborne przepisy na hummus zielony, pikantny i z burakiem

Hummus z ciecierzycy jest smaczny i zdrowy

Jeszcze kilka lat temu nikomu nieznany, dziś króluje na wielu polskich stołach. Hummus z ciecierzycy, czyli pasta z ciecierzycy, początkowo kojarzyła się wyłącznie z dietą roślinną, obecnie często znajduje się w jadłospisie osób odżywiających się tradycyjnie. Hummus jest zdrowy, smaczny, a dzięki wysokiej zawartości białka, tłuszczu oraz błonnika, bardzo sycący. Można go spożywać na wiele sposobów - z chlebem, warzywami czy zajadając go bezpośrednio z miski. Dodatkowo jest niezwykle prosty w przygotowaniu. To, jak będzie wyglądać hummus z ciecierzycy, zależy od ciebie i twoich upodobań.