Huba to grzyb, który rośnie na drzewie i drewnie. Co to jest huba i czy jest jadalna? Czy huby szkodzą drzewom? Poznajcie te grzyby

Co to jest huba?

Huby dość często spotykamy na pniach czy konarach różnych drzew. Bywa, że określenie „huba” uważamy za nazwę grzyba, jednak tak nie jest. Co to jest huba? To typ owocnika grzyba. Wyróżnia się tym, że występuje na drzewach oraz drewnie. Wydawałoby się, że najbardziej charakterystyczną cechą jest to, że huby są zdrewniałe lub korkowate. Jednak okazuje się, że to wcale nie jest to jedyna forma, bo zgodnie z niektórymi definicjami, te grzyby mogą być także miękkie – mięsiste lub galaterowate. Przykładem jest choćby popularny boczniak ostrygowaty, którego raczej nie kojarzymy z „typową” hubą.

Do hub zalicza się mnóstwo różnych gatunków – tylko w Polsce występuje ich około 300. Są też dość zróżnicowane pod względem wyglądu, ale trybu życia biologii oraz właściwości.