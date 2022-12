Hoya kerrii, czyli roślina jak serce w doniczce. Kwiat dla zakochanych i nie tylko. Sprawdź, jak uprawiać hoję sercowatą

Jak wygląda hoja sercowata?

Hoja sercowata to pnącze. Jej pędy mogą dorastać do 4 m długości. Na nich co kilka centymetrów wyrastają skórzaste, intensywnie zielone liście, które mają wyraźnie sercowaty kształt. Są one osadzone na krótkich ogonkach. Hoya kerrii kwitnie, jednak w domowej uprawie zdarza się to rzadko. Drobne biało-fioletowe kwiaty są zebrane w baldachowate kwiatostany i mają słodki zapach. Pędy tej rośliny można prowadzić na podporach, rozpiętych żyłkach itp. lub owijać na kratkach czy obręczach.