Hotel Paradise. Jakub Bzdawka został oszukany? - Czuję duży niesmak - mówi [rozmowa]

Pomysł pojawił się trochę przypadkowo. Znajomy odezwał się do mnie, z informacją, że szukają nowych osób do kolejnego sezonu i czy nie mógłbym kogoś polecić. Postanowiłem, że może ja spróbuję swoich sił.

Dostałem telefon w grudniu 2020 roku z informacją, że bardzo fajnie wypadłem na castingu i agencja, która prowadziła rekrutację wysyła moje zgłoszenie do producenta. Po dwóch tygodniach odezwali się ponownie, że mam się pakować i przygotować do wyjazdu.

Po odpadnięciu z hotelu zostaliśmy zakwaterowani w innym obiekcie, gdzie czekaliśmy na informacje czy wracamy do programu, czy też nie. Co ciekawe, odpadając z Kasią byliśmy w odległych hotelach, więc nawet nie mogliśmy się spotkać. Ja niestety nie wróciłem do programu i po czterech dniach wyleciałem do Polski. Jednak przez czas oczekiwania na wylot mogłem poznać lokalne życie.

Niektórzy uczestnicy ubolewają, że produkcja nie pokazuje całej prawdy. Niektóre sceny są montowane podobno w taki sposób, by po prostu było show. Podzielasz te opinie?

Zgłaszając się, byliśmy świadomi, że jest to program rozrywkowy. Widz oczekuje tego, co jest najbardziej kontrowersyjne. Założeniem takich programów jest to, aby osoba przed telewizorem czuła głód kolejnych wydarzeń z odcinka na odcinek i z ciekawością je śledziła. Być może były sytuacje, które zostały pokazane w łagodniejszy, bądź mocniejszy sposób, natomiast wydaje mi się, że dokładnie tak działa telewizja. Więcej czasu poświęca się ciekawszym dla widza wydarzeniom.