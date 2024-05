Hot rod. Co to za pojazd? Zobacz zdjęcia

Były miejsca, którym bieda dokuczyła mniej. Mitycznym rajem, gdzie „wciąż jeszcze była praca”, została Kalifornia. Los Angeles było miastem zbudowanym przez samochody dla samochodów. Zwiedzanie go na piechotę to oglądanie „Bitwy pod Grunwaldem” Jana Matejki przez lupę. Kalifornia jako pierwsza uzależniła się od motoryzacji. Mogła wchłonąć i przetworzyć w rdzawe blaszane pole każdą liczbę aut.

Hot rod to amerykański wynalazek. Nie mógłby narodzić się w kraju, gdzie nie było dużo samochodów. Zastępów maszyn trafiających na złomowisko, bo się zużyły lub znudziły. Od 1921 sam Ford produkował ponad milion samochodów rocznie. Pozostali dołożyli wówczas do tego niecałe pół miliona. W 1922 na drogach pojawiło się 2,2 mln nowych aut, a w rekordowym 1929 prawie 4,5 mln. Dobrą passę przerwał wielki kryzys, który sprawił, że szybciej niż nowych, przybywało starych samochodów.

Młodzi ludzie chcieli oczywiście jeździć szybko. Zaczęli kupować tanie używane auta, głównie Fordy, i przerabiać je. Aby wóz był lżejszy, usuwali to, co zbędne. Precz szły lampy, błotniki, dachy, szyby, a wraz z nimi pokrywy silnika i tłumiki. Skracano wydech i montowano sprawniejsze gaźniki lub całe zestawy gaźników. Wszystko, aby silnik szybciej zasysał i wydalał, wytwarzając przy tym tabuny koni i dziesiątki mil na godzinę.

Przełom przyniosła widlasta „ósemka” Forda, pieszczotliwie określana „flatty”. Była niewyczerpanym źródłem inspiracji. W 1939 Mercury dostał mocniejszą jej wersję i zabawa zrobiła się jeszcze ciekawsza.

Nie jest całkiem pewne, skąd wziął się termin „hot rod”. Zaczęto go używać już w latach 30. Domorośli mechanicy najczęściej wybierali do przeróbek roadstery, które były lekkie z natury i tanie, bo miały tylko dwa miejsca. Powodzeniem cieszyły się również pikapy. Nawiasem mówiąc, wymieniany często jako pierwszy nowoczesny, seryjny pikap Ford T, powstał na bazie roadstera, któremu dołożono z tyłu skrzynię ładunkową. Z przodu lekkie półciężarówki nie różniły się niczym od modeli osobowych, a skrzynia pozwalała przewieźć narzędzia i części zamienne do drugiego samochodu, przeznaczonego stricte do wyścigów.

Hot rody służyły do zabawy, popisów ulicznych, pojedynków „kto pierwszy do następnej przecznicy”. Gdy zwróciły uwagę policji, młodzież zabrała zabawki i przeniosła się na wyschnięte jeziora na północny wschód od Los Angeles. W wyścigach, najczęściej na ćwierć mili, chłopaki rywalizowali o honor i uznanie w oczach dziewczyn. Czasem o samochód tego, kto przegra.

W tym okresie hot rod był równie podejrzany jak tatuaż. W czasach prohibicji zwiększaniem osiągów samochodów byli zainteresowani nie tylko młodzieńcy parujący hormonami, ale również bimbrownicy i szmuglerzy „księżycówki”.

Kilkanaście lat później młodzi Amerykanie, którym udało się wrócić z wojny z Hitlerem i Japonią, mieli nie tylko gotówkę i widoki na dobrą pracę. Wielu z nich obsługiwało w wojsku sprzęt zmechanizowany. Lubili i potrafili dłubać w silnikach i podwoziach. Doceniali wagę aerodynamiki i starali się wygładzić karoserię. Z tyłu montowali większe koła, aby zwiększyć „całkowite przełożenie układu napędowego”, z przodu mniejsze motocyklowe, aby zmniejszyć opór powietrza. Dzięki nim kultura hot rodowa rozkwitła, a w latach 50. rozprzestrzeniła się na całe Stany. Powstawały kluby i specjalistyczne czasopisma.