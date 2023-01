Horoskop chiński 2023. Co przyniesie nam rok Wodnego Królika? Sprawdź, które znaki będą miały szczęście, a które pecha Katarzyna Dębek

Rok 2023 jest rokiem Królika. Według chińskiego kalendarza rozpocznie się 22 stycznia 2023 roku i skończy się 9 lutego 2024 roku.

Horoskop chiński różni się od tego, który my Polacy znamy i czytamy. Przede wszystkim tym, że tutaj są tylko odzwierzęce znaki zodiaku, a Nowy Rok jest świętem ruchomym. 2023 to rok wodnego królika. Co to oznacza i kto będzie mógł liczyć na szczęście i same pozytywne wiadomości? Astrologowie wyróżniają tu 4 znaki. Sprawdź, czy to właśnie ty.