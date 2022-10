Hiszpania turystycznym hitem. Prawie wszyscy turyści zadowoleni z wyjazdu, połowa z nich chce wrócić za rok

Za co turyści doceniają Hiszpanię? Nie tylko wypoczynek

Hiszpania to turystyczny hit – badanie Turespaña nie pozostawia wątpliwości

Turyści kochają Hiszpanię – jest idealna na wakacje i city break

Wyższe temperatury, swobodna atmosfera, pyszne jedzenie, turkusowa woda i piękne zabytki – za to większość z nas kocha Hiszpanię. Ten przyjazny kraj od wielu lat jest celem wakacyjnych wyjazdów Polaków – wybrzeże Costa Brava, Wyspy Kanaryjskie i Baleary w sezonie stają się naprawdę oblegane. Do tamtejszych kurortów zjeżdżają nie tylko zwykli turyści – spotkacie tam także gwiazdy kina i muzyki ze wszystkich zakątków świata. Ibiza, która jest ulubioną wyspą sław to imprezowe centrum kraju. Znane osobistości spotkacie także na Majorce.