Half-up half-down – modne uczesanie na wiosnę. Zobacz, jak zrobić taką fryzurę. Oto najpiękniejsze warianty half-up half-down Redakcja Strona Kobiet

Half-up half-down to proste do zrobienia uczesanie, stanowiące ciekawą propozycję dla posiadaczek długich włosów. Na taką fryzurę mogą pozwolić sobie kobiety, które nie noszą grzywki. Stylizacja jest świetna na wiosnę i lato, ponieważ ułatwia okiełznanie kosmyków i zapobiega wpadaniu ich do oczu. Wyjaśniamy, na czym polega fryzura half-up half-down, jak może wyglądać i w jaki sposób ją zrobić.