Gwiazda betlejemska to jeden z symboli świąt. Jak wygląda? Jak o nią dbać? Tyle kosztują małe i duże doniczki w grudniu

Poinsecja, wilczomlecz nadobny, potocznie gwiazda betlejemska

Śmiało można powiedzieć, że gwiazda betlejemska to oprócz choinek i pęczków jemioły , najczęściej sprzedawana roślina w okresie świątecznym. Najczęściej wybieramy tę w odcieniu czerwonym, można jednak pokusić się o inne barwy. Pochodzi z Meksyku, znamy ją pod nazwą poinsecji, formalnie jednak to wilczomlecz nadobny. Kwiaty stanowią małe kuleczki, które okalają rozłożyste płatki i liście.

Tego gwiazda betlejemska nie lubi. Jakich warunków potrzebuje roślina?

Gwiazda betlejemska potrzebuje słońca, ale lubi ciemność i potrzebuje jej do wzrostu. Dlatego już przed sezonem świątecznym, w październiku, rozpoczyna się proces zaciemniania, często wsparty przez człowieka. Roślina kwitnie od listopada do lutego, dopóki nie zacznie wytwarzać kwiatów i nabierać kolorów, powinna stać w pomieszczeniu o temperaturze ok. 12 stopni Celsjusza.