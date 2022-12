Gwiazda betlejemska czasem gubi liście, żółknie lub usycha. Zobacz, co robić, by poinsecja była piękna przez długi czas

Poinsecja jest trująca! Sprawdź, na co należy uważać

Gwiazda betlejemska gubi liście? Sprawdź, co może być przyczyną

Nazwa poinsecja pochodzi od nazwiska ambasadora USA w Meksyku J. R. Poinsetta, który będąc z zamiłowania botanikiem, w 1925 r. sprowadził roślinę do swego ogrodu w Charleston. Jeszcze inne nazwy gwiazdy betlejemskiej to wilczomlecz nadobny oraz wilczomlecz piękny (Euphorbia pulcherrima) – są to oficjalne nazwy botaniczne. W Polsce ta meksykańska piękność uprawiana jest głównie z myślą o świętach Bożego Narodzenia. Warto jednak wiedzieć, że gwiazda betlejemska ma swoje oficjalne i międzynarodowe święto – Dzień Poinsecji obchodzimy 12 grudnia.