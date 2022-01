GTA 6 – co wiadomo o wyczekiwanej grze od Rockstar? Premiera, fabuła, przecieki i najnowsze informacje

GTA VI to jednak z najbardziej oczekiwanych gier ostatnich lat. Wydaje się, że premiera gry powinna zostać ogłoszona wkrótce, ale co właściwie o niej wiemy? Postanowiliśmy sprawdzić i zebrać najważniejsze informacje na temat gry.

Seria GTA, czyli Grand Theft Auto od Rockstar Games, to absolutnie jedna z największych marek w historii gier. Nie tylko przyniosła ona swym twórcom i właściwie nadal przynosi, ogromne dochody, to cieszy się także niesłabnącym zainteresowaniem graczy z całego świata. Poszczególne gry z serii rozeszły się w wielomilionowych nakładach, a GTA Online to jedna z najpopularniejszych produkcji typu multiplayer i niedawno otrzymała kolejny dodatek fabularny. Trzeba przy tym przyznać, że najgorzej na tym tle wypadła najnowsza publikacja studia Rockstar, w postaci GTA Trilogy Definitive Edition, będąca remasterem trzech wcześniejszych odsłon GTA. Produkcja nie przypadła do gustu niemal nikomu, ale i tak przyniosła twórcom znaczne korzyści. Prawda jest jednak taka, że wszyscy czekają na GTA 6.

GTA VI

Ostatnia, pełnoprawna odsłona serii Grand Theft Auto, czyli GTA V, ukazała się w 2013 roku. Sporo więc już czasu minęło i oczekiwać by można kontynuacji, która dotychczas się nie ukazała. Nie oznacza to jednak, że tak już pozostanie. Tym bardziej, iż pierwsze plany stworzenia GTA VI pojawiły się już w 2012 roku, czyli przed GTA V, ale dopiero w 2015 powołano zespół do realizacji tego projektu. Rockstar Games słynie z poświęcania na swoje produkcje wielu lat pracy, jednak tak odległy termin wskazuje, że prace nad Grand Theft Auto VI są już obecnie zaawansowane i nie będziemy już zbyt długo czekać na premierę gry. Szczególnie, że pojawiły się już informacje, dotyczące nagrywania głosów do produkcji, które odbywały się już w 2018 roku.

Premiera GTA 6

Na premierę kolejnej części serii GTA przyjdzie nam jeszcze z pewnością poczekać. Pierwotnie przewidywany przez analityków czas to 2023 rok, ponieważ Take Two (właściciele Rockstar Games) w swoich prognozach finansowych przewidują w tym okresie „rozliczeniowym” znaczne zyski. Może to oznaczać spodziewane dochody z wydania GTA 6. Na stosunkowo bliską datę premiery, a przynajmniej oficjalnego ogłoszenia gry wskazywały także doniesienia Dave’a Jacksona. To aktor głosowy zaangażowany przez Rockstar, który ujawnił, że odgrywa postać "Kapitana McClane'a" w produkcji, do której przygotowywany jest właśnie trailer. Wszytko to brzmi obiecująco, ale…

W ostatnich tygodniach, a nawet miesiącach pojawiło się wiele niepokojących doniesień, na temat produkcji kolejnego Grand Theft Auto. Podobno proces powstawania gry jest chaotyczny, a ostatnie niepowodzenia (GTA Trylogy i zapowiedź remastera GTA V) oraz wściekłość graczy sprawiły, że twórcy odczuwają dużą presję w przypadku GTA VI. Podobno sprawa jest na tyle poważna, że jednej z leaksterów stwierdził, iż ogłoszenie GTA 6 na początku 2022 roku nie będzie powodem do radości, a do zmartwień. Bowiem prace są na takim etapie, że oznaczałoby to cięcia ze strony Rockstara. Jak jednak wiemy po przykładzie CDP i Cyberpunk 2077 to nie wychodzi na dobre.

Platformy

Oczywiście bez oficjalnych informacji ciężko dokładnie wyrokować, na jakie platformy trafi GTA 6. Z doniesień jednak wynika, iż firmie Sony zależy, aby choć przez jakiś czas mieć produkcję na wyłączność. To dałoby ogromną przewagę konsolom PlayStation nad urządzeniami Xbox. Ostatecznie jednak, można się spodziewać pojawienia się Grand Theft Auto VI na konsolach zarówno Sony, jak i Xbox, a także (w późniejszym czasie) na PC. Biorąc jednak pod uwagę termin debiutu produkcji, prawdopodobnie będzie ona przeznaczona już na sprzęty najnowszej generacji, czyli Xbox S/X i PS5. Mapa w GTA VI ma być ogromna. Rockstar Games

Świat i mapy

W tym przypadku trzeba opierać się na licznych przeciekach, na temat obszaru, jaki pojawi się w grze. Grand Theft Auto 6 ma posiadać największą mapę w historii serii, uwzględniającą kilka odrębnych obszarów. Wśród nich mają się znaleźć znane już z poprzednich odsłon miasta:

Vice City

Liberty City

Los Santos Według niektórych doniesień mają pojawić się także nowe miejscowości, jak: Rio de Neve – wzorowane na Rio de Janeiro

– wzorowane na Rio de Janeiro Republic of Castellano – wzorowane na Kolumbii Pojawiły się także doniesienia na temat Meksyku, jednak na potwierdzenie tych informacji przyjdzie nam jeszcze poczekać. Niemniej, zapowiada się ogromny obszar do eksploracji.

Realizm

GTA 6 ma stawiać na realizm po wieloma względami, co znacznie wpłynie na nasze możliwości i poczynania w grze. Nasza postać będzie mogła nosić przy sobie mniejszą ilość przedmiotów w ekwipunku. Dodatkowe np. bornie, będziemy mogli przechowywać natomiast w bagażniku swojego pojazdu. Co więcej, broni nie będziemy mogli nosić przy sobie w widocznym miejscu. Jeśli oczywiście nie będziemy chcieli wywołać negatywnych reakcji obserwatorów. Realizm w GTA 6 jak w RDR 2? Brzmi ciekawie... Rockstar Games Według samych twórców, którzy w lipcu zeszłego roku ujawnili odrobinę informacji na temat GTA 6, znaczną rolę w grze będzie odgrywał nasz pojazd. Będzie to auto przypisane do gracza, które będziemy mogli rozwijać i personalizować. Pokrywa się to więc ze stanowiskiem developerów, że realizm i poszczególne elementy w kolejnej odsłonie GTA maja przypominać rozwiązania zastosowane w RDR 2.

Fabuła

Na temat fabuły GTA VI niewiele wiadomo. Według poszczególnych doniesień, twórcy wzorowali się na serialu Narcos, a akcja miałaby się dziać na przełomie lat 70. i 80. Jedyne oficjalne wskazówki w temacie klimatu produkcji padły natomiast w jednym z wywiadów z pracownikiem Rockstar. Stwierdził on, że najnowsza część starci nieco ze swego surrealizmu i humoru, znanych z poprzednich części. Grand Theft Auto ma być więc nieco poważniejsze i bardziej realistyczne.

Tryb sieciowy

Najnowsza odsłona serii Grand Theft Auto ma otrzymać tryb sieciowy. Będziemy mogli dzięki temu zapraszać znajomych do swojej rozgrywki i wspólnie przezywać przygody. W serii GTA nigdy nie brakowało zabawy, zarówno solo, jak i z innymi. Rockstar Games Podobnie, jak GTA 5, również kolejna odsłona ma otrzymać tryb online, który ulegnie kilku zmianom. Jedną z ważniejszych ma być możliwość przenoszenia ekwipunku z trybu online do kampanii, co jednak jest jedynie przypuszczeniem.

