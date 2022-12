Grzywka curtain bangs to idealna fryzura dla kobiet w każdym wieku. Złagodzi rysy twarzy i sprawi, że wizualnie odmłodniejesz o 10 lat

Curtain bangs, czyli długa grzywka okalająca twarz i rozchodząca się na boki to bardzo interesująca fryzura. Dlaczego? Bo jest stylowa, modna, wygodna i łagodzi rysy twarzy. Dodatkowo doda ci dziewczęcego uroku, a co za tym idzie sprawi, że wizualnie będziesz wyglądała na młodszą niż jesteś.

Curtain bangs, czyli grzywka na boki

Charakterystyczne dla curtain bangs jest to, że włosy rozchodzą się na boki twarzy. Doczekała się kilku różnych oblicz - może być krótka prawie tak, jak tradycyjna grzywka , tylko rozchylona na boki i lekko postopniowana, nieco dłuższa, albo nawet całkiem długa, aż do brody. Grzywka-kurtyna ma przedziałek na środku, dzięki temu okala twarz po obu stronach. Swoją sławę i popularność zyskała w latach 60. i 70. To idealne rozwiązanie dla kobiet, które chciałyby zmienić coś w swoim wizerunku, a boją się drastycznego cięcia.

Grzywka curtain bangs – jak zrobić?

Jeśli chcesz mieć idealne cięcie, to na pierwsze strzyżenie warto wybrać się do fryzjera. Specjalista dobierze długość grzywki do kształtu twojej twarzy. Później wystarczy co 2-3 miesiące ją podcinać – co z powodzeniem możesz zrobić sama.

Ważne! Pamiętaj o tym, że docelowa długość grzywki będzie nieco krótsza, niż może ci się wydawać po naciągnięciu włosów. Jeśli chcesz sama obciąć swoją grzywkę, to miej tę świadomość.