Grzyby trujące w polskich lasach. Poznaj najbardziej niebezpieczne gatunki. Z czym można je pomylić?

Grzyby jadalne i trujące mogą być do siebie podobne

Chcesz zbierać grzyby? Nie lekceważ trujących!

W tym roku zapanowała prawdziwa moda na zbieranie grzybów. To bardzo przyjemne zajęcie, ale nie można zapominać o tym, że grzyby mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia. Dlatego do ich zbierania trzeba się przygotować, poznając różne gatunki, np. z wiarygodnych atlasów grzybów czy korzystając z wiedzy grzybiarzy i grzyboznawców (np. w dedykowanych grzybom grupach w mediach społecznościowych). Nie można wybrać się na samodzielne grzybobranie nie wiedząc nic o gatunkach, jakie chcemy i możemy zbierać. Nie można także wierzyć w różne cudowne doniesienia np. o nieszkodliwości muchomorów czerwonych. To prawda, że wiele grzybów, podobnie jak roślin, ma zarówno właściwości toksyczne, jak i lecznicze, jednak korzystanie z nich wymaga dużej wiedzy. I na pewno nie można lekceważyć tego, że są trujące.