Grzejniki na podczerwień robią prawdziwą furorę. Jakie zalety ma ogrzewanie na podczerwień? Czy jest to bezpieczne rozwiązanie?

Ogrzewanie na podczerwień – jak to działa?

Aby zrozumieć zasadę działania ogrzewania na podczerwień musimy cofnąć się do czasów szkolnych i przypomnieć sobie, czym jest podczerwień (IR – z ang. infrared). Jest to promieniowanie elektromagnetyczne pomiędzy światłem widocznym a falami radiowymi. Podczerwień transmituje ciepło w postaci niewidocznych dla oka fal grzewczych. Są one długie oraz nie odbijają się od obiektów, na które padają, lecz przez nie przenikają. Podczerwień odbierana jes przez specjalne urządzenia, takie jak kamery termowizyjne.

Promieniowanie podczerwone jest łatwo absorbowane przez ciała stałe. Nie podgrzewa ono powietrza, ale przenika przez nie, ogrzewając ściany, przedmioty oraz ludzi pozostających w jego zasięgu. Działanie to można porównać do przyjemnego ciepła, jakie daje słońce. W przypadku ogrzewania mieszkania tradycyjnymi grzejnikami ciepłe powietrze gromadzi się nad sufitem. To z tego powodu przebywając zimą w ogrzewanym pomieszczeniu często doświadczamy nieprzyjemnego odczucia „gorącej głowy – zimnych stóp”. W ogrzewaniu na podczerwień ciepło przechowywane jest równomiernie w ścianach i przedmiotach znajdujących się w pomieszczeniu, nie wywołując jego ruchu – zupełnie odwrotnie niż w przypadku ogrzewania konwekcyjnego. Dzięki temu zjawisku w pokojach nie unosi się kurz, a ściany wolne są od wilgoci i pleśni. Ponadto powietrze ogrzane podczerwienią nie jest suche, co docenią z pewnością alergicy i astamtycy.

Przed zakupem grzejnika na podczerwień zaleca się dokładne zbadanie rynku, porównanie cen i rozważenie długoterminowych korzyści związanych z wydajnością energetyczną oraz komfortem, jakie oferuje ogrzewanie na podczerwień. 123RF/emukuf

Ogrzewanie falami podczerwonymi – czy jest to bezpieczne?

Wokół promieniowania podczerwonego powstało wiele mitów, głównie z tego powodu, że jest ono mylone z promieniowaniem UV. Podczerwień jest bezpieczna dla człowieka, o czym może świadczyć fakt, że jest wykorzystywana w medycynie, np. w leczniczych lampach oraz w inkubatorach. Co ciekawe podczerwień stosuje się w leczeniu stanów zapalnych stawów oraz zaleca się ją osobom z problemami skórnymi oraz wahaniami nastroju.