Grzechotki. Handlowali krajanką tytoniową i papierosami na ogromną skalę

W minionych dniach lutego do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wpłynął akt oskarżenia przeciwko 11 osobom, w wieku od 29 do 71 lat.

Zamieszani w nielegalny biznes tytoniowy, to mieszkańcy powiatu: będzińskiego, częstochowskiego, gorlickiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego oraz tomaszowskiego. 4 mężczyzn usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, natomiast pozostała siódemka usłyszała zarzuty popełniania przestępstw karno-skarbowych.

Wszystko zaczęło się od kontroli drogowej, na terenie województwa łódzkiego. Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wspólnie z funkcjonariuszami KAS z Piotrkowa Trybunalskiego zabezpieczyli krajankę tytoniową o wartości ponad miliona złotych. Wtedy to funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach rozpoczęli śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. Funkcjonariusze SG ustalili, że w skład grupy wchodzi 11 mężczyzn, którzy handlują wyrobami tytoniowymi na ogromną skalę. Zorganizowana grupa przestępcza działała według ustalonych reguł. Nabywali, sprzedawali i szukali odbiorców. Przewozili nielegalne towary zakupionymi pojazdami. Ponadto wyszukiwali dogodnych miejsc do przechowywania i dystrybucji wyrobów akcyzowych. Nabywali przedmioty służące do ich produkcji, m.in. noże do cięcia tytoniu, opakowania do papierosów, czy kartony. Dzielili się również zyskami ze sprzedaży.