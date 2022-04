Grupy na informatyce, języku obcym i wychowaniu fizycznym będą liczyć nawet 30 osób. Powód? Brak kadry i miejsc

– W obecnej sytuacji wynikającej z przyjmowania do szkół znacznej liczby uczniów będących obywatelami Ukrainy, podział taki musiałby nastąpić. Wiązałoby się to ze zwiększeniem liczby godzin nauczycielskich, miejscem do ich realizacji (praktycznie na 2 i pół miesiąca). W związku z brakami kadrowymi i lokalowymi konieczne jest wprowadzenie okresowych zmian w tym zakresie – czytamy w uzasadnieniu do nowelizacji.