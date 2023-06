Gratka dla fanów kooperacyjnych strzelanek i survival horroru - aktualizacja Rebirth wprowadziła aż 13 nowych ekspedycji do GTFO

Jak wiadomo, survival horror nie jedno ma imię, a fani tego typu gier znajdą na rynku wiele ciekawych produkcji. Jedną z takowych jest natomiast GTFO od studia 10 Chambers Collective, której głównym projektantem jest Ulf Anderson, znany m.in. z serii PayDay.

Do kogo skierowana jest ta gra? Konkretnie do fanów dynamicznych starć w towarzystwie innych graczy. Jest to bowiem gra akcji, a konkretnie kooperacyjna strzelanka PvE w perspektywie pierwszej osoby. Wcielamy się w niej w jednego z członków czteroosobowej grupy skazańców, którzy na rozkaz strażnika udają się do tajemniczych podziemi. Jak się okazuje, są one opanowane przez potwory, a my musimy przeżyć i przy tym wykonać misję.