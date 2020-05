Grand Press Photo 2020! Zobacz nominowane zdjęcia w polskim konkursie fotografii prasowej. Mamy nominacje w kategorii ludzie!

Jury XVI edycji Grand Press Photo nominowało do finału konkursu 266 zdjęć 61 autorów. Wśród nich fotoreporterzy na co dzień pracujący w naszych gazetach, należących do Polska Press Grupy - nominowana jest Karolina Misztal z "Dziennika Bałtyckiego" za zdjęcie z obchodów 39. rocznicy podpisania gdańskich porozumień sierpniowych oraz Łukasz Gdak z "Głosu Wielkopolskiego" za zdjęcie z wizyty prezydenta Andrzeja Dudy podczas uroczystości wręczenia medali za organizację obchodów 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Ich zdjęcia prezentujemy na początku galerii. W tegorocznej edycji GPP w jury zasiadają: Pieter Ten Hoopen, Beata Łyżwa-Sokół, Maksymilian Rigamonti, Maarten Schilt, Radu Sigheti oraz Andrzej Zygmuntowicz. 42 zdjęcia pojedyncze, 15 fotoreportaży, cztery projekty dokumentalne w kategoriach głównych oraz dwa zdjęcia pojedyncze i trzy fotoreportaże w kategorii Young Poland zostały przez nich nominowane do finału konkursu GPP. Na nominowane prace po raz pierwszy mogą głosować widzowie - autor zwycięskiego zdjęcia otrzyma Nagrodę Internautów. Zwycięzców poznamy 13 maja. Zobacz galerię nominowanych zdjęć!

