Gra o Tron w wersji Skyrim wygląda niesamowicie – zobaczcie koniecznie, jak prezentuje się niezwykłe połączenie serialu i gry

Przenikanie się mediów nie jest niczym nowym, podobnie jak to, że fani poszczególnych marek po prostu takie mariaże uwielbiają. Tak więc gdy pojawia się kolejne połączenie filmu z grą , książki z serialem, gry z muzyką i wszelkie kompilacje powyższych, zawsze jest ciekawie. Najnowsza kolaboracja dotyczy natomiast jednego z najpopularniejszych seriali ostatniej dekady, jakim bez wątpienia jest Gra o Tron. Do tego dzieła dołączył natomiast Skyrim, czyli legenda wśród gier, wciąż ciesząca się sporą popularnością. Jeśli więc jesteście fanami tych produkcji lub jednej z nich sprawdźcie, jak wygląda ich połączenie .

Skyrim jak Gra o Tron

Jedną z domen gier komputerowych na PC są mody, czyli tworzone przez fanów i samych graczy modyfikacje gry. W zależności od poszczególnych tytułów, ich liczba może być naprawdę imponująca, jak ma to miejsce np. w przypadku modów do Minecraft. O ile nie łamią one przepisów, np. moderzy zarabiają na zmianach wbrew zasadom produkcji, znaczna część deweloperów nie walczy z tą formą, cóż, poniekąd uznania. Tym bardziej, że niektóre mody bywają wręcz spektakularne, a najnowszy z nich robi spore wrażenie.