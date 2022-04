Góry niedostępne dla turystów na majówkę? Władze TPN zamknęły część szlaków „ze względów przyrodniczych”, ostrzegają też przed żmijami

Góry niedostępne na majówkę? Część tras w Tatrach została zamknięta

- Sytuacja śniegowa w wyższych partiach Tatr nadal cieszy narciarzy skiturowych, ale przyroda wyraźnie domaga się spokoju – czytamy w komunikacie TPN, opublikowanym na Facebooku. – Niedźwiedzie są już aktywne, świstaki zaczęły wykopywać się z nor. Lęgi rozpoczynają siwerniaki, czeczotki, podróżniczki, cietrzewie – to gatunki wymagające specjalnej ochrony.

W czwartek 28 kwietnia 2022 władze Tatrzańskiego Parku Narodowego zamknęły dla turystów część górskich szlaków. To nie pierwszy taki przypadek tej wiosny i powód znowu jest taki sam: należy zapewnić spokój zwierzętom, które budzą się z zimowego snu i przygotowują do odchowania młodych.

Tatry Zachodnie niedostępne dla narciarzy na majówkę

Niebieski szlak zamknięty do końca maja, ale nie w weekendy

TPN ostrzega turystów: uważajcie na żmije zygzakowate

Okres wzmożonej aktywności wiosennej zwierząt powoduje komplikacje dla turystów, chcących zwiedzać góry. Trzeba uważać nie tylko na zwierzęta, które można spłoszyć, ale też na takie, które same mogą stanowić zagrożenie dla człowieka. O ile spotkanie turysty np. z cietrzewiem będzie stresujące głównie dla cietrzewia, o tyle napotkanie na szlaku głodnej niedźwiedzicy może spłoszyć samego turystę.

Władze Tatrzańskiego parku Narodowego ostrzegły turystów na Twitterze, by nie schodzili z wyznaczonych szlaków, a z przyrodą Tatr obcowali ostrożnie. Jak czytamy w komunikacie TPN, wystarczyło kilka cieplejszych dni, by w Dolinie Chochołowskiej pojawiły się wśród krokusów żmije zygzakowate. To jedyne jadowite węże występujące w Polsce. Charakteryzują się ciemnym zygzakiem na grzbiecie. Nigdy nie atakują ludzi, chyba że zostaną sprowokowane, np. przez nadepnięcie. Stąd apel TPN do turystów, by trzymali się ścieżek i nie próbowali buszować wśród krokusów, gdzie mogą przez przypadek nadepnąć na żmiję.