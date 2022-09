Góry na zimę 2022/23. Czy warto już teraz rezerwować pobyt na Święta, Sylwestra czy ferie? Ile kosztuje noc w hotelu? Eksperci odpowiadają

Góry na zimę 2022/23. Czy warto już teraz planować wypoczynek na Święta, Sylwestra czy ferie?

We wrześniu 2022 pogodę mamy raczej jesienną, co niektórych skłania raczej do pozostania w domach, a innych zagrzewa do spacerów i aktywnego wypoczynku np. na rowerze. Najpiękniejsze miejsca w Polsce na jesień – a jest ich sporo – mogą zainspirować turystów do wycieczek.

Jednak jesień przyjdzie i odejdzie, a zastąpi ją zima – sezon wzmożonych podróży. Zimą 2022/23 Polacy – jak co roku – tłumnie zjadą w góry, by w miejscowościach takich jak Zakopane, Białka Tatrzańska czy Karpacz spędzić Boże Narodzenie, Sylwestra czy ferie zimowe. Zimą nie brak dni wolnych od pracy i szkoły, nic dziwnego, że ożywa wtedy turystyka górska.

Czy jednak warto już teraz rezerwować pobyt w górach na zimę 2022/23. Jak wygląda obłożenie hoteli, czy są jeszcze wolne miejsca w Zakopanem na Święta i Sylwestra, ile przeciętnie trzeba zapłacić za noc w hotelu w górach zimą?